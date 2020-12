Roma, Sirigu obiettivo fra i pali ma prima serve la cessione di Pau Lopez

In vista del mercato di gennaio la Roma è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che ad oggi l'alternanza Mirante-Pau Lopez non ha convinto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è tornato di moda il nome di Salvatore Sirigu del Torino. Per arrivare al portiere granata, tuttavia, serve prima cedere Pau Lopez ma, come ricorda il quotidiano romano, per il momento non sono arrivate offerte nei confronti dell'estremo difensore spagnolo.