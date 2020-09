Roma-Smalling, ieri l'intermediario era a Manchester per la nuova offerta giallorossa

In casa Roma, resta sempre in salita la strada per Smalling. Ieri - sottolinea il Corriere dello Sport - un intermediario era a Manchester per presentare la nuova offerta della Roma. Il club inglese si è ammorbidito, anche in seguito alle pressioni del giocatore, che spinge per tornare nella Capitale ed è un alleato della Roma. Lo United comunque non è sceso molto dalla richiesta di 20 milioni. Smalling comunque accetterà solo il trasferimento in giallorosso, altrimenti resterà a Manchester da fuori rosa.

Le alternative - Fienga prosegue il pressing, ma si continuano a seguire le alternative. Per Marcao è difficile convincere il Galatasaray ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Per Verissimo del Santos sono sorte complicazioni nelle ultime ore. La Roma è in emergenza per la difesa, per questo ha rifiutato un’offerta di 25 milioni del Leicester per Ibanez. Se dovesse saltare Smalling in questi ultimi giorni di mercato si tenteranno anche altre strade.