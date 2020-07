Roma, Smalling verso la permanenza: accordo vicino con il Manchester United

Mentre le urne di Europa League hanno provato a incrociare i destini delle sue società in una ipotetica semifinale, Roma e Manchester United continuano a lavorare per concludere l'affare Chris Smalling, difensore inglese di proprietà dei Red Devils ma in prestito ai giallorossi. La Roma vuole trattenerlo e, come scrive il Corriere dello Sport, Smalling potrebbe restare in prestito per un anno per poi essere acquistato intorno ai 15 milioni, per l'obbligo di riscatto, nel 2021. La fumata bianca appare più vicina.