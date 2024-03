TMW Roma, Solbakken all'Urawa non gioca per una frattura al perone: tornerà tra un mese

Da quando s'è trasferito in Giappone a gennaio, il calciatore di proprietà della Roma Ola Solbakken non ha mai visto il campo. Quest'oggi il 'Corriere dello Sport' ha raccontato il suo calvario e ricordato che con la maglia dell'Urawa Red Diamonds l'ala norvegese non ha mai visto il campo causa infortunio.

Ma cosa è successo? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Solbakken ha rimediato la frattura del perone sinistro durante un allenamento. Il classe '98 adesso sta portando avanti il suo percorso riabilitativo ma ci vorrà almeno un mese prima di rivederlo in campo. Solbakken a gennaio s'è trasferito dalla Roma all'Urawa con la formula del prestito secco: rientrerà nella Capitale a partire dal prossimo 1° luglio e di conseguenza, se il recupero procederà senza intoppi, vestirà la maglia del club giapponese per un paio di mesi

Perché a gennaio la Roma l'ha ceduto all'Urawa Red Diamonds

Solbakken nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell'Olympiacos, ma il suo trasferimento in Grecia avvenne dopo una partita giocata con la maglia della Roma. A gennaio per l'ex Bodo/Glimt era quindi impossibile trasferirsi in un altro club europeo, ma solo in un paese in cui l'inizio del campionato coincidesse con quello dell'anno solare. E quindi l'Urawa, anche perché l'allenatore è il norvegese Per-Mathias Hogmo, ex assistente del Bodo/Glimt quando ci giocava proprio Solbakken.