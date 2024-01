Ufficiale Dopo l'Olympiakos, il Giappone. La Roma cede Solbakken in prestito all'Urawa Reds

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken". Questa la nota ufficiale con cui il club giallorosso ufficializza la cessione dell'attaccante nel campionato della J1 League. "Solbakken, arrivato alla Roma nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo all’Olympiakos a settembre scorso. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Giappone", conclude il comunicato della Roma.

Classe '98 di proprietà della Roma, l'esterno d'attacco norvegese nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell'Olympiacos senza però collezionare troppi minuti: col club ellenico ha infatti giocato circa 300 minuti, uno scarso impiego che ha convinto le due società a risolvere in anticipo il prestito così da permettere al giocatore di accettare una nuova avventura, sempre a titolo temporaneo. A Saitama Solbakken troverà il compagno di nazionale Marius Høibråten. L'Urawa Red Diamonds è famoso per essere stata la squadra di Shinji Ono e, in tempi più recenti, di Wataru Endo del Liverpool. Nel corso degli anni anche altri giocatori importanti ci hanno giocato come Donizete, Edmundo, Robson Ponte, Basile Boli e Txiki Begiristain.