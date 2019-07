© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dejan Lovren (30) è l'alternativa a Toby Alderweireld (30) per la Roma. I giallorossi, scrive il freepress Leggo continueranno a trattare col Tottenham nonostante la richiesta londinese di 28 milioni di euro, mentre il difensore del Liverpool può rappresentare un'idea qualora la situazione per il belga non dovesse sbloccarsi. Il croato, chiuso da Virgil van Dijk e Joel Matip tra le file dei Reds, ha chiesto la cessione e può partire per 20 milioni. Sulle sue tracce c'è anche il Milan.