Roma, svolta a sinistra? Chiesto al Barça Junior Firpo in prestito con diritto di riscatto

La Roma, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nelle ultime ore ha allacciato nuovi contatti col Barcellona per chiedere al club catalano se ci sono possibilità, nella prossima finestra di calciomercato, di acquistare il terzino sinistro Junior Firpo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ex Betis ha una valutazione non inferiore ai 25 milioni di euro e piace molto al club giallorosso, che il prossimo anno potrebbe cambiare più di qualche pedina sulla fascia mancina: Spinazzola, se arriva Firpo, potrebbe partire. Così come Bruno Peres e Florenzi, già in prestito al Valencia.

Per Zappacosta l'idea è quella di chiedere un nuovo prestito al Chelsea, mentre sempre a sinistra occhio anche al nome di Davide Faraoni dell'Hellas Verona.