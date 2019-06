Roma, tentativo per ten Hag: secco "no" dell'Ajax per il tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma è ancora senza allenatore e in questo momento, stando a Sky, è testa a testa tra Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Dalla redazione dell'emittente tuttavia si apprende che il club aveva fatto un tentativo anche per Erik ten Hag, allenatore olandese dell'Ajax. Il tecnico dei lancieri, che ha portato fino alla semifinale di Champions, ha stregato la Roma, la quale però si è dovuta scontrare con il secco "no" dell'Ajax. Il club olandese non ha nessuna intenzione di lasciar partire il proprio condottiero.