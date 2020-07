Roma, trattativa avviata per il prestito di Villar al Benevento

Gonzalo Villar, arrivato la Roma lo scorso gennaio, potrebbe presto ripartire da un prestito in Serie A per crescere lontano da Trigoria. Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, il giocatore piace molto al Benevento neo promosso, con le parti che starebbero già trattando il passaggio del giocatore in Campania in vista della prossima stagione.