Roma, trattativa col Barcellona per Firpo e Todibo: Carles Perez fa da ambasciatore

Con gli addii di Under, Kluivert e Perotti, Carles Perez è pronto ad acquisire un ruolo sempre più importante per la Roma. E, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Barcellona potrebbe fungere anche da ambasciatore per convincere Junior Firpo e Jean-Clair Todibo a vestirsi di giallorosso. Il direttore sportivo Petrachi è in trattativa per i due difensori blaugrana, sui quali ci sono però anche altri club.