Roma, troppi sei difensori centrali. Mancini punto fermo, si lavora a sfoltire la batteria

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Roma. I giallorossi allo stato attuale hanno sei difensori centrali: troppi anche per una squadra impegnata su tre fronti. Il punto fermo è Gianluca Mancini. Il club inoltre è pronto a puntare forte sui giovane Ibanez e Cetin mentre per la quarta casella si cercherà di riscattare Chris Smalling, autore di un'ottima stagione. L'inglese è in prestito dal Manchester United e saranno da convincere sia i Red Devils che il giocatore. Altrimenti via al mercato, con Vertonghen a scadenza e Lovren, riserva al Liverpool, come possibili rimpiazzi di lusso. Viaggio terminato per Fazio e Juan Jesus, che non sono nelle grazie di Paulo Fonseca e che percepiscono un ingaggio troppo alto per il rendimento fornito.