Roma, tutti in discussione ma Fonseca ha il tempo come alleato

vedi letture

Sono giorni di riflessione in casa giallorossa. Il 17 agosto dovrebbe concretizzarsi il closing che porterà la Roma definitivamente nelle mani di Friedkin e il nuovo proprietario è già al lavoro per sbrigare le prime questioni. La priorità è rivolta al CdA che prevederà l’ingresso di 7 nuovi membri, poi l’attenzione si sposterà sul diesse (ruolo ancora vacante) e infine sul tecnico. Fonseca, a oggi, non sembra in discussione ma anche il tecnico è stato oggetto delle tante call tra l’America e l’Italia per capire se continuare o meno insieme. Il tempo (e Fienga) sembrano essere dalla parte del portoghese. Cambiare ora rappresenterebbe un rischio molto grande visto il poco tempo per preparare la nuova stagione, ma Friedkin vuole essere sicuro di partire con il piede giusto evitando di dover poi cambiare in corsa già al suo primo anno.

Per questo, comunque, sono stati sondati alcuni profili. Dalla Spagna parlano addirittura di un interesse per Pochettino, ma l’allenatore argentino non riterrebbe la Roma una prima scelta e starebbe aspettando di capire cosa può succedere al Psg di Tuchel con un’eliminazione prematura in Champions League. Gli altri nomi accostati sarebbero due cavalli di ritorno anche se in modi differenti: stiamo parlando di Spalletti e De Rossi. Quest’ultimo, per ora, sembra solamente una suggestione. Lo stesso ex capitano della Roma disse: “Tornerò da allenatore solo dopo aver dimostrato di poterlo fare”. Condizioni che quindi oggi non ci sono. I dubbi su Spalletti sono invece legati poi a un eventuale ritorno di Totti nell’organigramma societario, mentre il sogno si chiama Maurizio Sarri per il quale però è più facile impostare un discorso per la stagione ancora successiva (21-22). Insomma, tanti indizi che per il momento portano alla conferma di Fonseca, ma sicuramente dopo il closing ci sarà maggior chiarezza anche su questo aspetto.