© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la sessione di mercato di gennaio potrebbe portare a Mirko Antonucci l'opportunità di trovare maggiore continuità d'impiego rispetto a quella avuta con la Roma di Paulo Fonseca nella prima parte di stagione. Sampdoria in A, Empoli, Cremonese, e Perugia in B sono le squadre emerse nei giorni scorsi , ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sarebbero le uniche. Per Antonucci, infatti, sarebbe in piedi anche la possibilità di un approdo al Parma oltre a quello di ritorno in quel Pescara che lo fece esordire in B lo scorso anno. Crotone, Stella Rossa di Belgrado, Vitoria Setubal in Portogallo e Maiorca in Spagna le altre alternative a disposizione.