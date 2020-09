Roma, ultimo tentativo per Chris Smalling: l'offerta allo United sale a 15 milioni di euro

Ultimo tentativo della Roma per il ritorno di Chris Smalling. Il difensore del Manchester United, in prestito nel club giallorosso nella passata stagione, è da settimane obiettivo del club capitolino che nelle ultime ore - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - ha alzato l'offerta fino a 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. E' l'ultimo rilancio messo in preventivo da Trigoria: al momento, i red devils non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro.