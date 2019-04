Roma, un altro Olsen. Ma in attacco: piace l'ala del Nordsjaelland

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro Olsen per la Roma, ma questa volta in attacco. Con il portiere Robin in uscita, secondo Il Tempo, i giallorossi starebbero pensando ad Andreas Skov Olsen, attaccante esterno del Nordsjaelland. Classe '99, 25 gol in 39 presenze stagionali, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Lo seguono anche la Lazio e la Sampdoria (ma su indicazione del dimissionario Sabatini), il prezzo è fissato attorno ai 4-5 milioni di euro considerato il contratto in scadenza a giugno 2020.