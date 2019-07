Roma, Under non si tocca: Fonseca stregato e il turco vede il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato è dinamico e pieno di insidie. Lo ha spiegato bene Petrachi nel corso delle sue conferenze stampa, ma ha preciso anche: “La Roma ha ben chiari i suoi cardini”. Dunque ci sono giocatori, ad oggi, incedibili. Paradossalmente non stiamo parlando né di Zaniolo né di Florenzi, ma di Under. Il turco è arrivato due stagioni fa in Serie A ed è uno dei pochi tesori lasciati da Monchi. L’ultima annata, però, ha fatto registrare un calo nelle prestazioni dell’esterno giallorosso, così come per tutti gli attaccanti della squadra. L’esordio nel campionato italiano d’altronde era stato bagnato con 7 reti in 26 partite. Stesso numero di match di quest’anno, ma con soli 3 gol. In mezzo anche altrettanti infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

NUOVA VITA - Ora comincia un altro capitolo della sua storia a Roma. “Posso arrivare a 12-13 gol in stagione” ha detto Under e queste prime due settimane di ritiro hanno permesso a Fonseca di conoscere un giocatore per il quale aveva già perso la testa in occasione della doppia sfida agli ottavi di Champions League con lo Shakhtar. Due anni fa segnando alla squadra del suo attuale mister tenne aperta la qualificazione. Oggi il portoghese ha comunicato a Petrachi l’imprescindibilità del giocatore in rosa. Non solo per essere l'unico esterno destro di piede mancino, ma anche per quanto fatto vedere in queste prime due settimane di ritiro. Fiducia che lo stesso giocatore percepisce e non è un caso che sia sempre il più sorridente. Allo stato d’animo si aggiungono i fatti e le parole. “Il mister ha dato subito messaggi importanti” dichiara Under che a Roma sta bene e vuole restarci.

RINNOVO - Il suo contratto scade nel 2022. In questo preciso istante non è una priorità, ma lo sarà con la fine del calciomercato. Lo ha detto Petrachi: “I rinnovi di alcuni giocatori verranno visti un secondo momento”. E’ il caso del turco e di Zaniolo, qualora restasse. Sicuramente al via della nuova stagione ci sarà il numero 17 giallorosso. Il diesse ha già rispedito al mittente un’offerta dell’Everton da 30 milioni (ritenuta comunque troppo bassa) e gli apprezzamenti di altre squadre inglesi come Arsenal e Tottenham. Insomma, a fine estate l’entourage del calciatore incontrerà la dirigenza della Roma. Obiettivo: contratto fino al 2024 a 2,5 milioni a stagione. Un bel aumento considerando che adesso percepisce un milione l’anno.