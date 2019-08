© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Roma TV ( leggi qui l'integrale ), l'esterno offensivo turco Cengiz Under ha toccato vari argomenti, tra i quali l'avvio in campionato che prevede l'inizio contro il Genoa prima di disputare subito l'infuocato derby contro la Lazio:

"Giocheremo in casa la prima di campionato, dobbiamo iniziare bene di fronte ai nostri tifosi e ovviamente anche per il nostro morale. Credo che inizieremo bene la stagione, vedremo in campo una Roma molto forte e riusciremo a portare a casa una vittoria. Il primo match sarà fondamentale per noi. Vinciamo subito la prima partita e poi pensiamo al derby. Qui il derby è una partita molto attesa. In questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e dopo il match contro il Genoa potremo parlarne".