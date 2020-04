Roma, Under pronto a salutare la serie A: c'è il Siviglia di Monchi

L'avventura di Cengiz Under potrebbe essere ormai arrivata ai titoli di coda. Il giocate in estate potrebbe lasciare la Roma per approdare in Spagna. Come si legge su Estadio Deportivo infatti, il Siviglia di Monchi è interessato al calciatore. Fu proprio lo stesso ex ds giallorosso a portare il turco alla Roma nel 2017, adesso vorrebbe portarlo in Spagna, approfittando di un valore di mercato decisamente più basso visto il rendimento di Under nell'ultimo periodo.