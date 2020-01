© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Cengiz Under alla Roma non è ancora scritto. Per la Gazzetta dello Sport se a Trigoria dovesse arrivare una buona offerta, in grado di generare plusvalenza, la società potrebbe decidere di cederlo già a gennaio. Sulle sue tracce ci sono Bayern Monaco, Tottenham ed Everton e in caso di cessione i giallorossi avrebbero già individuato in Matteo Politano l'ideale sostituto. Per strapparlo all'Inter servirebbe una proposta basata su un prestito con riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.