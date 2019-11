Un avvio di stagione controverso, ma in saldo positivo, apre la strada alle riflessioni della Roma anche in chiave gennaio. Tra le priorità assolute c’è certamente quella di discutere con il Manchester United l’eventuale riscatto di Smalling. La cifra richiesta dal club britannico sfiora i 20 milioni di euro, ma il rendimento dall’inglese potrebbe giustificare questo genere di investimento. Attenzione agli aiuti che potrebbero arrivare dal mercato in uscita, laddove sono da monitorare situazioni potenzialmente importanti come quella di Florenzi che è in rotta di collisione con le scelte di Fonseca che non lo vedono come una prima scelta ed anzi lo hanno estromesso praticamente sempre dai titolari. Da valutare anche profili come Juan Jesus e Perotti, che consentirebbero un discreto risparmio anche dal punto di vista dell’ingaggio. Soldi da reinvestire per rimpolpare una rosa che è stata spesso ridotta all’osso a causa degli infortuni che si sono accaniti su Trigoria.