© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta pensando di tenere in rosa Cengiz Under, attaccante turco che negli ultimi mesi ha avuto problemi fisici. La sua valutazione è calata, dopo gli interessamenti e le proposte dell'Arsenal, tanto che i giallorossi - riporta Il Corriere dello Sport - potrebbero tenerlo per un altro anno.