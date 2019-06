Roma, Verde rientra dal Valladolid e finisce nel mirino dell'AEK

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Verde ha terminato il prestito al Valladolid e ora rientrerà alla Roma, ma l'ex Avellino non resterà in Italia. Sky Sport fa sapere che il centrocampista offensivo interessa all'AEK Atene, pronto a passare all'azione. Verde sarà intanto aggregato alla squadra giallorossa che si riunirà per il ritiro estivo, visto che Fonseca comunque vuole valutarlo.