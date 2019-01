© foto di Federico Gaetano

Monchi pronto a rivoluzionare la difesa durante il mercato di gennaio. Il ds giallorosso è pronto a cedere Marcano e Bianda: il primo tornerà in Spagna, lo vuole il Siviglia, mentre Bianda andrà in prestito in serie B (piace al Crotone). A loro posto potrebbe arrivare Iago Maidana, brasiliano di proprietà del San Paolo ma in prestito all'Atletico Mineiro. Possibile anche che la Roma decida di prendere un calciatore che possa ricoprire (eventualmente) il doppio ruolo di mediano e all'occorrenza di difensore. Il profilo di Dendoncker (che piace in ogni caso) ha trovato conferme.