Roma, Villar: "Ci dispiace per l'eliminazione dall'Europa League, siamo in debito con i tifosi"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, con un post sul suo profilo Twitter, commenta così l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia: "Non abbiamo potuto continuare in Europa League come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma"