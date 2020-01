Conferme da La Gazzetta dello Sport circa l'interesse della Roma per Gonzalo Villar dell'Elche, squadra che milita attualmente nella seconda divisione spagnola. Il club iberico chiede per il centrocampista classe 1998 5 milioni di euro, cifra ritenuta in questo momento alta, con il club giallorosso che prima di pagare costi di cartellino vorrebbe cedere giocatori o abbassare il tetto ingaggi. Nazionale Under 21, Villar ha fin qui raccolto in questo inizio di stagione 20 presenze, segnando un gol.