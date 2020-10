Roma, Villar: "Non siamo contenti. Ci è mancato il ritmo, ma potevamo fare almeno un gol"

vedi letture

Il centrocampista Gonzalo Villar al termine della sfida contro il CSKA Sofia ha parlato a Roma TV del pareggio spiegando di non essere contento del risultato finale: "Non siamo contenti di quanto fatto oggi, abbiamo avuto diverse possibilità di segnare. Non siamo felici, non c’è tempo per pensare, dobbiamo allenarci per la Fiorentina. - continua Villar - Stasera ci è mancato il ritmo, nella ripresa abbiamo pagato la stanchezza, ma avremmo comunque potuto fare almeno un gol. Ci è mancata la precisione. Fiorentina? Ora dobbiamo riposarci, poi domani ci alleneremo per arrivare pronti alla partita".

.