Roma, Villar su Pedro: "Pedro sembra abbia 22 anni. Perez può imparare tanto da lui"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla alla vigilia della sfida allo Young Boys di Europa League: "Ha giocato sempre e ha segnato due gol, non sembra avere la sua età ma sembra abbia 22 anni come me. Un giocatore come lui è importante anche per un giocatore come Carles Perez, che vedendo questi calciatori come anche Dzeko davanti a lui può imparare molto".

