Roma, Villar va oltre il pari col CSKA Sofia: "Non c'è tempo per lamentarci, testa alla Fiorentina"

Il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha commentato così sul proprio profilo Instagram il match di Europa League pareggiato ieri sera col CSKA Sofia: "Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci... Già con la testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi", le parole del giovane spagnolo ex Elche.

I capitolini affronteranno i viola domenica prossima alle ore 18 all'Olimpico, per il sesto turno di campionato.