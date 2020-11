"Roma, voglio meritarmi il rinnovo". Rivedi Bruno Peres in vista della gara col Cluj

Nella sua conferenza stampa di ieri in vista della gara contro il Cluj, l'esterno della Roma, Bruno Peres, ha parlato anche del suo contratto. Rivedi il video con le parole del brasiliano: "In questo momento il mio pensiero è quello di continuare a fare bene alla Roma. Ho la motivazione di voler rinnovare il contratto, sto lavorando duro e voglio fare le cose bene per meritare questo rinnovo. Se le cose vanno bene in campo poi anche fuori succedono le cose migliori".