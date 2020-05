Roma, Zaniolo in gruppo tra due settimane: è arrivato l'ok dei medici

Nicolò Zaniolo potrebbe essere un'arma molto importante per il finale di stagione della Roma: lo stop ha aiutato il gioiello giallorosso, che tra due settimane potrà tornare ad allenarsi in gruppo secondo quanto rivela Sky. Ricevuto in giornata l'ok dei medici, il classe 1999 potrebbe dunque essere pronto già per le prime giornate di campionato o poco più tardi.