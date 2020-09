Roma, Zaniolo: "Non ho mai pensato di smettere. Conto i giorni che mi separano dal campo"

"All'inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto "noooo" di nuovo. Mi tocca ricominciare da capo". Nicolò Zaniolo, intervistato dal Corriere dello Sport, spiega come ha vissuto il secondo infortunio grave della sua carriera, arrivato a pochi mesi dal primo: "So già tutto e che sarà dura, ma voglio pensare che sarà un'esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia". Le voci su un possibile termine della carriera con largo anticipo vengono subito smentite: "Non ho mai pensato di smettere, neppure quando ho capito che cosa mi era capitato, di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore. Poi diciamo che ho finito le ginocchia, ho già pagato un conto salatissimo con la sfortuna".