Sport Mediaset riporta alcune dichiarazioni di Alessio Romagnoli, difensore del Milan, al termine della partita persa in casa della Juventus: "Oggi hanno creato molto poco e ci hanno fatto gol su una delle poche occasioni vere che hanno avuto. Dobbiamo migliorare, lavoriamo e poi vedremo. Il Milan non merita queste zone di classifica, sta a noi riportarlo in alto. Ora dovremo fare di tutto per migliorare la nostra posizione".