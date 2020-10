Ronaldo contro Messi, sfida più che a rischio: deve essere negativo 7 giorni prima per la UEFA

La sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi è ben più che a rischio. Oggi, 13 ottobre, il numero 7 della Juventus e del Portogallo è risultato positivo al Covid-19 e per il 28 ottobre è prevista la gara contro il Barcellona. Quindici giorni di distanza dalla sfida, il Protocollo UEFA spiega che il placet per tornare in campo nelle competizioni europee deve arrivare sette giorni prima. La documentazione dovrà essere infatti trasmessa dai medici di Portogallo e Juventus all'UPAP per l'ok. Difficile, dunque, che possa essere a disposizione.