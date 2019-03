© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande attenzione sui media spagnoli al caso Cristiano Ronaldo, asso lusitano che è sotto inchiesta da parte della UEFA per l'esultanza polemica che ha portato a "una condotta che scredita lo sport, il calcio e in particolare l'UEFA". Il portoghese è rinviato a giudizio il 21 marzo, ma già oggi AS, Mundo Deportivo e Marca mettono tra le prime notizie delle rispettive edizioni online la decisione del massimo organo europeo del calcio, pur non aggiungendo nulla rispetto a quanto già affermato in Italia.