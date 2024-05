Juventus, Cambiaso: "Non c'è alcun rischio di sottovalutare la Salernitana"

"Sappiamo che affrontiamo una squadra viva, noi dobbiamo essere più vivi di loro. Siamo consapevoli dell'importanza della posta in palio, sono certo che non prenderemo sotto gamba la Salernitana. E' necessario imporre da subito il nostro gioco per vincerla ed evitare di complicarci la vita. La mia stagione? Sono felice e fiducioso, a me interessa raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti da inizio anno". Queste le dichiarazioni rilasciate a DAZN dall'esterno della Juventus Andrea Cambiaso. Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disp: Perin, Pinsoglio, Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Alcaraz, Iling jr, Yildiz, Chiesa, Milik. All: Allegri.

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. A disp: Costil, Salvati, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Legowski, Sfait, Kastanos, Di Vico, Simy, Weissman. All: Colantuono.