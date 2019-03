Ronaldo: "Madrid non mi manca. Segnare in Serie A è più difficile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a DAZN, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha dichiarato di non avere alcuna nostalgia del Real: "Le cose sono come sono. Ovviamente ho lasciato molti amici, ho lasciato un grande club. Ho lasciato un club che mi ha dato molto amore, persone, amici, ma non mi manca il paese perché ho lo stesse cose qui", ha dichiarato CR7 che prosegue. "Secondo me, nel campionato italiano è più difficile segnare che nella Liga spagnola che è più aperta, le squadre rischiano di più, la priorità qui è difendersi bene e poi attaccare, in Spagna non è così, c'è sempre un gioco più aperto, per quasi tutte le squadre, ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e penso che il campionato in cui sia più difficile segnare sia quello italiano".