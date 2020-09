Ronaldo torna a volare: stacco perfetto e frustata di testa per il 2-2, la Juve riagguanta la Roma

Cristiano Ronaldo torna a volare. La Juventus agguanta la Roma, 2-2 sulle ali della CR7 Airlines. Bell'azione di Douglas Costa, che apre a destra per Danilo. Cross del laterale, Ronaldo stacca da fermo (e si appoggia leggermente su Bruno Peres) per colpire di testa. Stoccata imprendibile per Mirante, anche in dieci la Juve riesce a pungere: 2-2 all'Olimpico.