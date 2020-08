Rosella Sensi punge Pallotta: "Con Friedkin si rivedrà un presidente a Trigoria"

L'ex presidente della Roma Rosella Sensi, ha parlato a Il Messaggero nel giorno in cui Pallotta cederà il club nelle mani di Friedkin: "Quando lasciai fu come se mi avessero strappato un pezzo di cuore, ma lo dovevo fare e basta". Poi su cosa si aspetta dalla nuova proprietà: "Ha garantito la propria presenze e questo farà la differenza. Preferisce seguire la squadra dal vivo, da imprenditore ne capisce l'importanza". Sull'era Pallotta: "Non mi sarei mai aspettata di passare nove anni senza vedere la Roma vincere niente ma ora - conclude - non dobbiamo mettere fretta al texano che dovrà ricostruire. Dovremo avere pazienza".