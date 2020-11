Rovella sulle orme di Kulusevski. La Juventus vuole acquistarlo e lasciarlo in prestito per crescere

La Juventus irrompe su Nicolò Rovella, giovanissimo talento del Genoa che si è messo in luce in questa prima parte di stagione sotto la guida di Maran. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i bianconeri lo stanno seguendo da tempo ed il fatto che il ragazzo abbia il contratto con il Genoa in scadenza nel 2021, può agevolare la Juventus, anche se da Genova non filtrano segnali di rottura. Il Grifone lavora al rinnovo, con i bianconeri che vorrebbero acquistarlo e poi lasciarlo crescere in prestito, come è accaduto a Dejan Kulusevski, Cristian Romero o Luca Pellegrini. Di certo il ds Daniele Faggiano non si lascerà scappare il talento a parametro zero.