Rugani diventa una ricca plusvalenza: trenta i milioni richiesti dalla Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul mercato in uscita della Juventus direttamente dal Corriere dello Sport. In questo senso, Daniele Rugani è scivolato nelle gerarchie di Maurizio Sarri, che pure lo aveva a lungo corteggiato ai tempi di Napoli e Chelsea. Ecco perché può trasformarsi in una ricca plusvalenza piuttosto che restare un'altra stagione all'ombra dei titolarissimi bianconeri.

Le possibili destinazioni - L'Arsenal lo aveva convinto, ma la Juve ha rifiutato il prestito proposto dai Gunners, mentre è stato Rugani a rifiutare il Wolverhampton. Nuovamente in stand by, tra un passo avanti e uno indietro, la Roma. Ora è il Monaco a fare sul serio, trattativa nata negli scorsi giorni e in attesa dell'accelerata finale: il nodo è legato alla formula, sia la Juve che lo stesso Rugani non vogliono un prestito con diritto di riscatto per evitare che tra una stagione anche il difensore possa trovarsi nel limbo. Trenta i milioni richiesti dalla Juve complessivamente, cercando una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.