© foto di Imago/Image Sport

Rui Costa, ex di Fiorentina e Milan ed oggi dirigente del Benfica, ha parlato a Sky Sport direttamente da Dubai in occasione del Globe Soccer Awards: "Cristiano Ronaldo è così, stupisce tutti i giorni. Penso che neanche lui in questo momento riesca a sapere quando smetterà. Per ora continuerà ad essere al top per altri anni".

La Fiorentina? "Mi dispiace che la squadra non riesca a raggiungere gli obiettivi che vuole. Adesso speriamo che il nuovo allenatore Iachini riesca a fare bene, sono convinto che abbia una squadra giusta per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata ad inizio stagione".

Il Milan? "Non sta facendo quello che è normale per questa squadra. Ibra? Non importa l'età, se è in condizione di giocare può fare bene. E al Milan potrà essere un riferimento e uno stimolo alla squadra e ai tifosi. Se ha accettato questo progetto vuol dire che è ancora in grado di fare bene".