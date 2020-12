Rummenigge: "Fatto di tutto per tenerlo, ma dal 1° gennaio Alaba potrà accordarsi con chi vuole"

Arriva anche la conferma ufficiale di Karl-Heinz Rummenigge: "Dal 1° gennaio David Alaba sarà libero di accordarsi con chi vuole". Dopo i rumors delle scorse ore, il CEO del Bayern Monaco ha fatto intendere che difficilmente i bavaresi riusciranno a trattenere il jolly austriaco dalla prossima stagione. "Abbiamo fatto di tutto per raggiungere un accordo con Alaba, volevamo una risposta entro ottobre e non ce l'ha data. Non so se riprenderemo a trattare", sono state infatti le sue dichiarazioni sull'obiettivo di mercato (tra le tante) di Inter, Juve e Real Madrid. A riportarlo è Kicker.