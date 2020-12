Alaba sempre più lontano dal rinnovo col Bayern: Inter e Juve attente, ma in pole c'è il Real

Ormai anche le ultime resistenze del Bayern Monaco stanno crollando: David Alaba, con ogni probabilità, dalla prossima stagione si accorderà con un nuovo club. Il jolly austriaco, in scadenza di contratto coi bavaresi, in Serie A piace molto a Inter e Juventus, ma secondo Marca la squadra in pole position per prenderlo a parametro zero in estate sarebbe il Real Madrid.

Intanto, per il classe '92 in questa prima parte di 2020-2021 si contano ben 18 presenze, un gol e un assist col club tedesco.