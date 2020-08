Rummenigge: "La Juve è come il mio Bayern. Ecco come è nato l'arrivo di Coman"

vedi letture

“La Juventus è come il mio Bayern”. Parola di Karl-Heinz Rummenigge, CEO proprio del club di Monaco di Baviera. Intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del paragone tra la due società: “Vincere il campionato non è mai facile, per nessuno. Certo, la Champions è la competizione più ambita e difficile: noi abbiamo fatto 4 finali e ne abbiamo vinte due negli ultimi anni: possiamo ritenerci soddisfatti. Mi è dispiaciuto non vedere Ronaldo a Lisbona”.

Come è nato l’arrivo di Coman, decisivo in Portogallo?

“A dire il vero, lo volevamo già prima che andasse alla Juve, preferendola a noi. Poi abbiamo continuato a seguirlo e siamo riusciti a portarlo in Baviera. Siamo contenti che abbia siglato il successo in Champions. E ora si gode le vacanze in Italia”.