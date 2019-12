Russia, la WADA: "Può andare a Qatar 2022 come squadra neutrale"

© foto di Imago/Image Sport

"La Russia potrà partecipare ai mondiali 2022". Lo dichiara all'agenzia TASS Jonathan Taylor, a capo del Comitato di controllo della WADA, che oggi ha squalificato per il caso doping la Russia da tutte le competizioni fino al 2024. "Se si qualificheranno - prosegue Taylor - una squadra rappresentativa della Russia non potrà partecipare, ma potranno chidere di partecipare su base neutrale, non come rappresentativa della Russia".

BANDIERA FIFA? - Si tratta di un meccanismo più semplice da spiegare con riferimento agli sport individuali: la Russia è stata squalificata, ma il singolo atleta no. Per cui, se i singoli saranno in grado di dimostrare di non essere "dopati", nulla potrà impedire loro di partecipare. Per esempio alle Olimpiadi, dove gareggerebbero come atleti indipendenti sotto la bandiera del CIO. Applicando lo stesso sistema al calcio, i calciatori potrebbero partecipare al Mondiale 2022 in Qatar, ma dovrebbero farlo non come Russia. Probabilmente sotto la bandiera della FIFA, anche se ovviamente si tratta soltanto di un'ipotesi al momento.