Mentre il Diavolo rompe gli indugi per quanto riguarda Everton - sottolinea SportMediaset - prosegue parallelamente la trattativa per portare Saint-Maximin a Milano nella prossima stagione. L'attaccante francese - cercato dal Milan già a gennaio - ha comunicato al Nizza che vuole solo i rossoneri e l'affare potrebbe decollare il prossimo mese, visto che a maggio è in programma un appuntamento tra il club transalpino e Leonardo. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 25-30 milioni di euro.