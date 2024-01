Ufficiale Salernitana, in attesa di Boateng altra cessione in difesa: Daniliuc è del Salisburgo

Ultime ore di mercato particolarmente movimentate per la Salernitana, con particolare attenzione al reparto difensivo. Se infatti da una parte sono in arrivo Jerome Boateng e Triantafyllos Pasalidis, con un possibile affondo anche per Marco Pellegrino del Milan, in uscita c'è stato l'addio di Matteo Lovato e ora anche quello di Flavius Daniliuc, che è diventato ufficialmente un giocatore del Salisburgo.

Questo il comunicato del club campano in merito all'addio: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Red Bull Salisburgo per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’01 Flavius Daniliuc".