Fonte: inviato a Salisburgo

Larga vittoria col Genk alla prima assoluta in Champions, poi la sconfitta di misura in casa del Liverpool. Il Red Bull Salisburgo accoglie il Napoli con l’intenzione di dare battaglia, ma il tecnico degli austriaci, Jesse Marsch, non fa calcoli. E non considera già decisiva la sfida di domani: "È troppo presto per pensarci, per ragionarci. Noi ci dobbiamo concentrare sulla partita e non pensare al futuro. Dobbiamo pensare alla nostra squadra”.

Firmerebbe per il pareggio e poi giocarsi tutto a Napoli?

“È una domanda interessante, visto che la partita del ritorno ci sarà a breve. Noi vogliamo cercare di ottenere un vantaggio nella partita di domani e poi vedremo come pianificare la trasferta di Napoli. MI spiace ripetermi, ma è importante concentrarsi sulla partita di domani e niente altro”.