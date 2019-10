Fonte: inviato a Salisburgo

Il giovane Jesse Marsch contro il veterano Carlo Ancelotti. È una delle chiavi di lettura per inquadrare Salisburgo-Napoli di domani sera. Il tecnico statunitense classe ’73, alla prima vera esperienza in Europa dopo buoni risultati in MLS, ha già messo in difficoltà un altro gigante come Jurgen Klopp. Ma non pensa ai colleghi e avversari: "Quello che posso dire di Klopp, per esempio, è che è altissimo (ride, ndr). Per il resto, io devo pensare alla mia squadra. Non penso a sfidare Ancelotti o Klopp, penso ai miei ragazzi impegnati contro il nostro avversario, e a vincere. È l’unica cosa che conta.

Ancelotti, ovviamente, l’ho sempre seguito. Del resto ha allenato grandissime squadre come il Milan, il Real Madrid, il Bayern Monaco. Però, ripeto, penso alla partita, ai miei giocatori e ai nostri avversari, non a una gara tra tecnici”.