© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Rose, tecnico del Salisburgo, ha parlato al sito ufficiale del club commentando il sorteggio che ha riservato agli austriaci il Napoli: "Siamo entusiasti di questo sorteggio, affronteremo un grande club. Sono stati ai vertici in Italia negli ultimi anni e non vediamo l'ora di affrontarli in questo ottavo di finale. Proveremo a crescere ancora grazie a questa sfida. Sentiamo tutti che è una grande sfida, è speciale per noi avere avversari del genere e arrivare a giocarci partite del genere".